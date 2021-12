Kommentar Eine ganze Branche geht in die Knie

Müssen Sie nicht, sagen Sie? Weil Sie ja doppelt geimpft sind? Müssen Sie doch! Denn von diesem Wochenende an gilt in der Gastronomie 2 G plus. Im Klartext: Auch Geimpfte und Genesene müssen einen aktuellen Schnelltest vorweisen, um ins Restaurant oder ins Café zu gelangen. Das allerdings ist angesichts der übersichtlichen Testmöglichkeiten in unserer Raumschaft und den entsprechenden Wartezeiten ein aufwendiges Unterfangen. Und der Test daheim reicht nicht aus.