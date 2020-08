Kommentar Ein irritierter Gemeinderat

Jahrelang hatte der Gemeinderat gestritten, ob längs der Berliner Straße am Randes des Stadtparks Platz für ein neues Wohnquartier ist. Die SPD hatte sich mit Nachdruck dafür stark gemacht, die anderen Ratskräfte blieben eben wegen der Nähe zum Park zurückhaltend bis ablehnend. Im Frühling des vergangenen Jahres wurde ein mühsam erarbeiteter Kompromiss beschlossen: Unmittelbar an der Berliner Straße sind Häuser machbar, größere Eingriffe in den Park hingegen tabu.

Die Kehrtwende des OB irritiert die Räte

Soweit, so gut. Seitdem war das Thema hinter den Verwaltungskulissen verschwunden. Erst Anfang dieses Jahres sickerte durch, dass das Gebiet ganz anders aussehen könnte. Statt des dort politisch gewünschten bezahlbaren Wohnraums, solle ein Viertel mit hoher städtebaulicher Qualität entstehen. Das allerdings wäre dann eher für betuchtere Kauf- und Miet-Interessenten geeignet.

Eingefädelt hat den Kurswechsel der Oberbürgermeister: Cohn hat einen Investor an der Hand, der offenbar bereit ist, viel Geld in die Hand zu nehmen, um am Stadtpark hochwertig zu bauen. Bezahlbare Wohnungen, so sagt Cohn, sollen dafür andernorts entstehen.

Nicht nur die CDU ist über die Kehrtwende irritiert. Auch die anderen Fraktionen haben Probleme, den so schwer erkämpften Kompromiss einfach dranzugeben. Sie pochen auf den Ratsbeschluss und den schnellen Bau eines Wohngebiets. Martin Georg Cohn hält dem Vernehmen nach indes an seinem Vorhaben fest. Der kommunalpolitische Herbst dürfte auch in diesem Punkt besonders heiß werden.