Leonberg - Gewiss: Längst nicht jedes Detail des Großprojektes Postareal ist geklärt. Das ist auch gar nicht möglich, denn die Entwicklung eines Vorhabens von herausragender städtebaulicher Bedeutung ist ein dynamischer Prozess. Was rings herum passiert – am Marktplatz, in der alten Schuhfabrik und in der Eltinger Straße – kann nicht isoliert betrachtet werden.