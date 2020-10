Die Vorfreude ist groß, die Enttäuschung auch

Für viele fühlt sich das nach einer Enttäuschung nach der nächsten an. Als wenn alles, was irgendwie Spaß macht oder das Leben bereichert, plötzlich verboten sei. Tatsächlich untersagt sind derzeit nur Großveranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern. So etwas wie das Drachenfest in Malmsheim etwa, das am vergangenen Wochenende Termin gehabt hätte.