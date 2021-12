Renningen - Über den Verlauf der Gemeinderatssitzung in Renningen mit dem vielen Hin und Her kann man den Kopf schütteln, mit den Augen rollen oder heimlich schmunzeln. In der Sache aber haben die Politiker ein wichtiges Zeichen gesetzt. Ereignisse wie das schlimme Hochwasser im Juli haben das Bewusstsein vieler für den Klimawandel noch weiter verschärft.