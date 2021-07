Leonberg - Wir haben fertig“, sagt Matthias Groß, beim SV der Referent für Liegenschaften und Technik, in Anlehnung an das Zitat von Fußball-Trainer Giovanni Trapattoni mit Stolz. Stolz können sie alle sein beim SV Leonberg/Eltingen, die das Ziel haben, den Sport in der Stadt unterm Engelberg zukunftsfähig zu machen. Ein Schritt in diese Richtung war die Verschmelzung des TSV Eltingen mit der TSG Leonberg zu einem Kräfte bündelnden Gesamtverein.