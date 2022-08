Kommentar Der Marktplatz braucht Platz

Kurzer Weg von der Tiefgarage

Kurzum: Der Marktplatz würde deutlich gewinnen, wäre er konsequent autofrei. Doch an dieses Thema will bis auf Dieter Maurmaier keiner so recht ran. Der FDP-Fraktionschef fordert in jedem Sommergespräch eine Altstadt, die den Fußgängern gehört. Doch seine Rufe bleiben weitgehend ungehört. Immerhin hat der Oberbürgermeister im Sommergespräch des vergangenen Jahres eine Sperrung in den Abendstunden und an den Wochenenden angeregt. Umgesetzt wurde dieser sinnvolle Vorschlag bisher noch nicht.