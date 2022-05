Kommentar Der Charme einer anderen Umgebung

Sie haben es endlich geschafft: Die Leonberger Stadträte sind an diesem Wochenende in Klausur gegangen. Und dabei treffen sie sich nicht, wie bei den vergangenen Terminen dieser Art, eintägig im Rathaus oder in der Stadthalle. Nein, sie fahren raus aufs Land, an eine Tagungsstätte im beschaulichen Gäu jenseits von Herrenberg. Und das sogar das komplette Wochenende.