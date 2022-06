Kommentar Christoph 41 ist Opfer von Parteipolitik und Kosten

Die Nachricht platzte in die Ruhe der Pfingstferien hinein: Der Petitionsausschuss des Landtages hat sich mehrheitlich gegen einen Verbleib des Rettungshubschraubers Christoph 41 am Krankenhaus Leonberg ausgesprochen. Weder die von Medizinern und Rettungsexperten mit Nachdruck vorgetragenen Argumente für einen Hubschrauberstandort an einem der stärksten belasteten Autobahnkreuze in Deutschland, noch fast 28 000 Unterschriften beeindruckten eine offenkundig grün-schwarze Mehrheit im Gremium.