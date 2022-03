So schrecklich der Krieg in der Ukraine, so beeindruckend ist die Unterstützung – auch bei uns vor Ort. Die Aktionen, die seit dem russischen Einmarsch gleichsam aus dem Nichts entstanden sind, zeugen von großer Hilfsbereitschaft und Empathie. Die Helfer von der Stadt Leonberg, die in der vergangenen Woche Güter angenommen haben, berichten von Menschen, die spontan beim Sortieren und Verpacken der Sachspenden mitgemacht haben.