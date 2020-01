Genau das passende Rezept, um nach langen Feiertagen mit allerlei Leckereien wieder so richtig in Schwung zu kommen. All jene aber, die es nicht so mit Hardcore-Schwitzen haben und dann auch noch mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr hadern, sei hier eine Empfehlung des Landrats weitergegeben, die Roland Bernhard den Gästen des Neujahrsempfangs der Leonberger Freien Wähler mit Augenzwinkern ans Herz gelegt hatte: „Nehmen Sie sich weniger Sport vor, dafür mehr Essen und Trinken. Am Ende haben Sie das gute Gefühl, alles erfüllt zu haben.“

Sollten sich die Auswirkungen der landrätlichen Vorsätze doch nicht ganz so positiv auf den Körper auswirken, so weiß Bernhard auch hier weiter: „In einem unserer Krankenhäuser wird Ihnen geholfen.“ Die Leonberger Chefärzte im Publikum werden es gerne gehört haben.