An der abknickenden Vorfahrtsstraße von der K 1007 zur K 1006 kam sie aus noch unbekannten Grünen nach links auf die Gegenspur ab und kollidierte dabei frontal mit dem Mercedes einer 91-Jährigen, die auf der K 1007 in Richtung Magstadt unterwegs war. Beide Frauen wurden laut Polizei bei dem Unfall leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.