Kollision bei Korntal-Münchingen Unfall auf der B 10: Fünf Verletzte

Auf der Bundesstraße 10 bei Korntal-Münchingen ist es am Freitagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Der 83-jährige Fahrer eines VW Polo war von Stuttgart kommend in Richtung Vaihingen/Enz unterwegs. Gegen 18.30 Uhr bog er aus noch unbekannten Gründen nach links auf den Parkplatz Kaiserstein ab, wobei er die durchgezogene Linie in der Fahrbahnmitte und anschließend die Gegenfahrbahn überquerte. So kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden BMW, der in Richtung Stuttgart fuhr.