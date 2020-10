Körperverletzung in Rutesheim Vier Unbekannte schlagen einen Mann

Rutesheim - Ein 49 Jahre alter Mann war am Mittwoch gegen 1.30 Uhr zu Fuß in der Pforzheimer Straße in Rutesheim auf dem Weg zu einer Bushaltestelle. Als er auf dem Gehweg auf Höhe der Kreuzung mit der Renninger Straße und der Straße „Kirchplatz“ lief, traten plötzlich vier unbekannte Männer hinter einer Mauer hervor. Sie schlugen unvermittelt auf den Mann ein und verletzten ihn leicht. Die Täter flüchteten anschließend mit einem Auto, zu dem es keine weiteren Hinweise gibt.