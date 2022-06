Körperverletzung in Hemmingen Unbekannter stößt 59-Jährige vom Rad

Die Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung, die sich am Dienstagnachmittag auf dem Waldweg „Sieben Buchen Weg“ zwischen Hemmingen und Hochdorf zugetragen hat. Um 17.35 Uhr war eine 59-jährige Radfahrerin in Richtung Hochdorf unterwegs, als ihr kurz nach den Seehöfen ein bislang unbekannter Mann und eine unbekannte Frau zu Fuß entgegenkamen. Als die 59-Jährige an dem Fußgängerpaar vorbeifuhr, schlug der Mann ihr unvermittelt gegen den Oberarm, sodass sie stürzte und leicht verletzt wurde. Die beiden Unbekannten liefen anschließend weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.