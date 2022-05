Klösterle in Weil der Stadt Das Erbe der Kapuziner

Sie waren in offenen Ledersandalen unterwegs, trugen braune Wollkutten mit spitz zulaufenden Kapuzen und einer Kordel um die Hüfte, hatten oft lange Bärte und erbettelten immer wieder Almosen: Die Mitglieder des Kapuzinerordens. Im 16. und 17. Jahrhundert sah man sie wahrscheinlich öfter in den Straßen Weil der Stadts. Gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges und in einer Welt, die gerade erst stark von der Pest gebeutelt war, kamen sie als Missionare in die ehemalige Reichsstadt.