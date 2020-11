Klinikverbund Südwest Klinik: Streit um Führungsmodell

„Ich kann Ihnen versichern, dass ich den Verbund nicht in Frage stelle“, erklärte der Landrat am Donnerstag. „Wir sind manchmal verschiedener Meinung, aber wir raufen uns auch wieder zusammen.“ Bernhard bestätigte, dass „wir derzeit die Frage nach der künftigen Struktur der Geschäftsführung diskutieren“. Er gehe von einer Einigung zwischen beiden Gesellschaftern, also beiden Kreisen, aus.