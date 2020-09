Klinikverbund Südwest Im Labor wird rund um die Uhr gearbeitet

Doch trotz der digitalen Technik – ohne menschliche Mitarbeiter geht es nicht. 365 Tage im Jahr ist das Labor besetzt, 24 Stunden am Tag. Wenn nachts ein Schwerverletzter gebracht wird, der dringend Blut braucht, ist eine Mitarbeiterin vor Ort, die das Blut des Patienten mit der passenden Blutprobe abgleicht. „Das muss schnell gehen“, sagt Annika Bräuner. Sie ist die Chefin des Teams der Medizinisch-Technischen Laboratoriumsassistenten, kurz MTLA. Eine Berufsbezeichnung, die sie ablehnt. „In anderen Ländern heißt das Biomedizinischer Analyst. Genau das ist es, was wir tun.“

Arbeit im Drei-Schicht-Betrieb

Die Verantwortung, die diese Analysten tragen, ist hoch. In der Nachtschicht arbeitet eine ganz allein, ist verantwortlich für die schnelle Analyse bei Notfallpatienten. Auch die fünf Ärzte des Labors sind rund um die Uhr gefordert. Immer einer hat Rufbereitschaft. Zusätzlich zu diesen Aufgaben sind die Mitarbeiter seit März an der Corona-Front im Dauereinsatz. 250 bis 320 Abstriche analysieren sie aktuell pro Tag. Das sind zwar nur fünf Prozent aller eingereichten Proben, trotzdem erfordere das täglich einen zusätzlichen Mitarbeiter, sagt der Chefarzt Thilo Rünz. Denn die Corona-Tests laufen nicht in der vollautomatischen Laborstraße, sondern werden von einer Mitarbeiterin in einem eigenen abgeschlossenen Raum manuell vorbereitet, bevor sie in verschiedenen Geräten diverse Analyseverfahren durchlaufen.

Hoffnung auf Corona-Schnelltests

Und anders als Ärzte und Pfleger auf den Stationen, die gerade kaum Corona-Patienten haben, sind die Labore des Virus wegen weiter unter Druck. „Wir machen mehr Tests als in der Hochphase“, sagt Schernikau – obwohl die Klinik nur ihre Patienten und Mitarbeiter testet. Die Laborchefin hofft, dass es bald sichere Schnelltests gibt. Gerade dauert eine Analyse noch mehrere Stunden. Täglich um 21.30 Uhr gibt der diensthabende Arzt die letzten Testergebnisse an die Abteilungen durch. „Ich kenne kein anderes Labor, das so schnell sogar am Wochenende Ergebnisse weitergibt“, sagt Schernikau.