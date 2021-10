Kreis Böblingen - „Nach 16 Jahren Tätigkeit beim Klinikverbund Südwest, davon sechs Jahre in der Position des Geschäftsführers, möchte ich mich nun neuen beruflichen Herausforderungen stellen.“ So wird Martin Loydl in einer Pressemitteilung zitiert, die das Landratsamt Böblingen am Donnerstagnachmittag verschickt hat. Er habe den Aufsichtsrat und die Gesellschafter gebeten, seinen bis Januar 2026 laufenden Vertrag vorzeitig aufzulösen.