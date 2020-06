Klinikverbund Südwest Der Chef Jörg Noetzel muss gehen

Der optimistische Anfang

Mit großen Vorschusslorbeeren beginnt Jörg Noetzel am 1. Oktober 2016 beim Klinikverbund Südwest als medizinischer Geschäftsführer. Von Haus aus Chirurg und Betriebswirt, soll der heute 57-Jährige medizinische wie ökonomische Expertise in die Zukunftsprojekte bringen. Und die waren und sind gewaltig, allen voran der mehr als 500 Millionen Euro teure Bau einer Großklinik auf dem Flugfeld bei Sindelfingen. Zudem sollen die Krankenhäuser in Leonberg und Herrenberg saniert und das Defizit des Klinikverbundes abgebaut werden. Noetzel scheint der geeignete Mann für diese Herkulesaufgaben zu sein. Vor seinem Wechsel hatte er sich als Sanierer bei den Alb-Fils-Kliniken in Göppingen profiliert.

Der neue Chef geht seine Aufgaben mit großem Elan an, muss aber schnell feststellen, dass der Klinikverbund mit insgesamt sechs Häusern in zwei Landkreisen ein komplexes wie großflächiges Gebilde ist, das sich nicht so ohne Weiteres zentralisieren lässt. Zumal die Kreistage in Böblingen und Calw zwei Jahre zuvor Medizinkonzepte beschlossen hatten, die den Erhalt aller Kliniken beinhalteten.

Dass in Leonberg der Widerstand gegen eine medizinische Degradierung des dortigen Krankenhauses besonders heftig ist, bekommt Jörg Noetzel direkt am Anfang zu spüren. In seinem ersten Interview mit unserer Zeitung erklärt er, dass „in Leonberg gute Medizin gemacht wird“ und die in den Jahren zuvor befürchtete Schließung des Standorts kein Thema sei.

Tatsächlich lässt sich der Geschäftsführer sehr oft in Leonberg blicken, stellt sich kritischen Fragen beim Krankenhaus-Förderverein oder diskutiert mit einem nicht nur freundlich gesinnten Publikum beim SPD-Neujahrsempfang. Unter seiner Ägide wird der in Fachkreisen hoch geschätzte Bauchchirurg Wolfgang Steurer als Chefarzt fürs Leonberger Krankenhaus gewonnen. Und die Gynäkologie, lange Zeit eine Art Außenstelle der Böblinger Frauenklinik, bekommt mit Monica Diac wieder eine Chefärztin und damit ein eigenständiges medizinisches Profil.

Das Verhältnis zum Landrat

Die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Klinikverbundes, dem Böblinger Landrat, scheint reibungslos und vertrauensvoll. Tatsächlich treten Roland Bernhard und Jörg Noetzel bei Außenterminen zumeist gemeinsam auf und sprechen mit einer Stimme. Martin Loydl, der kaufmännische Geschäftsführer, bleibt im Hintergrund.

Auch bei der aufkommenden Corona-Krise demonstrieren Bernhard und Noetzel den Schulterschluss. In kurzer Zeit und sehr effektiv bauen sie die Kliniken für die Betreuung von Covid-19-Patienten um. Ansonsten werden nur Notfälle in den Kliniken medizinisch versorgt.

In diesen bewegten Wochen im März und April hält der Landrat allwöchentlich eine Telefon-Pressekonferenz ab. Der Geschäftsführer ist stets dabei. Doch nicht nur Noetzel erläutert die medizinischen Schritte. Neben ihm berichtet ein bis dato Unbekannter den Journalisten über die Situation vor Ort: Christoph Rieß ist Regionaldirektor für die Kliniken in Leonberg und Herrenberg. Ein neuer Posten, der erst kurz vorher geschaffen wurde – auf Anregung des Geschäftsführers.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie des Schicksals, dass die neuen Positionen – auch für Böblingen und Sindelfingen gibt es mit Gerald Tomenendal einen Regionaldirektor – jetzt mit angeführt werden, um die eigentliche Geschäftsführung zu verkleinern. Doch die mit viel Kompetenz ausgestatteten Direktoren vor Ort dürften nur ein Grund sein, warum Jörg Noetzel im Klinikverbund keine Zukunft mehr hat. Intern wird ihm angekreidet, dass er beim Bestellen von teuren Gutachten besonders freigiebig sei. „Das hat im Aufsichtsrat schon für Überraschung gesorgt“, berichtet ein Insider. „Von einer hochkarätigen Führungskraft kann man eigenständige Einschätzungen erwarten.“

Die Zusammenarbeit zwischen beiden Geschäftsführern soll nicht die beste gewesen sein. Einige sprechen gar von einem „zerrütteten Verhältnis“. Auch scheint Jörg Noetzel beim Thema Neueinstellungen „sehr freigiebig“ gewesen zu sein, wie es heißt. All das hat offenbar zu einem teuren Wasserkopf geführt. „Wir wollen das Geld in die Medizin investieren, nicht in die Verwaltung“, sagt einer, der an den internen Abläufen nah dran ist.

Die offiziellen Aussagen

Der Landrat bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung, dass „Noetzel und die Gesellschafter des Klinikverbundes Südwest GmbH – die Vertreter der Landkreise Böblingen und Calw – einvernehmlich übereingekommen sind, eine Beendigung der Zusammenarbeit anzustreben. Über die weitere Vorgehensweise finden derzeit Gespräche statt“. Offiziell spricht Roland Bernhard von „unterschiedlichen Auffassungen über die strategische Ausrichtung“. Ein großer Dissens dürfte beim Thema Campus vorherrschen. Bernhard ist ein großer Freund der Ansiedlung medizinischer Dienstleistungen im Umfeld der Krankenhäuser, um so die Standorte zu stärken. Noetzel hat dem Thema offenbar nicht jene Bedeutung beigemessen, die sich der Landrat erwünscht hat. Auch bei der politisch gewollten Zusammenarbeit der einzelnen Klinikstandorte hat es offenbar Sand im Getriebe gegeben.

Nach außen gibt es keine bösen Worte. Roland Bernhard lobt die „vielen guten Impulse“ von Jörg Noetzel, insbesondere die „souveräne Bewältigung“ der Corona-Krise. Auch der noch amtierende Geschäftsführer bedankt sich für die „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ und wünscht dem Klinikverbund „alles Gute“.

Die Zukunft

Wie es jetzt weitergeht, ist noch nicht hundertprozentig klar. Martin Loydl hat wohl gute Chancen, alleiniger Chef zu werden. „Er hat ein starkes Standing bei den Gesellschaften, genießt großes Vertrauen in der Politik und ist lange dabei“, urteilt ein Insider. Es sind allerdings auch Stimmen zu hören, die sich einen neuen Chef mit medizinischem Hintergrund wünschen. Letztlich entscheiden wird der Aufsichtsrat des Klinikverbundes.