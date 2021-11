Klinikverbund Südwest Besucherstopp ab Donnerstag

Kreis Böblingen - Vor dem Hintergrund der aktuell weiter steigenden Coronazahlen in der Bevölkerung hat sich der Klinikverbund Südwest entschlossen, erneut einen generellen Besucherstopp einzuführen. Dieser gilt ab Donnerstag, 25. November, in allen Einrichtungen des Verbundes. Besonders ältere und schwerkranke Patienten sowie die Mitarbeitenden sollen durch diese Maßnahme geschützt werden. Damit schließt sich der Klinikverbund anderen Kliniken in Baden-Württemberg an.