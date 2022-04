Klinikum Leonberg Eigener Chef für die Notaufnahme

Und das mit gutem Grund: Das Patientenaufkommen in Notaufnahmen bundesweit stieg in den Jahren vor der Pandemie jährlich um vier bis sieben Prozent an. In der Zentralen Notaufnahme, kurz ZNA, der Klinik in Leonberg wurden 2020 schon unter Pandemieeinfluss bis zu 22 000 Patienten notfallmedizinisch versorgt. Mehr als ein Drittel davon müssen in der Folge stationär aufgenommen werden.