Klimaschutzpakt Heimsheim sagt CO2 den Kampf an

Insgesamt wurden 2017 in Heimsheim 57 000 Tonnen Treibhausgase wie etwa CO2 in die Umwelt ausgestoßen. Das ist pro Einwohner etwas mehr als im Landesvergleich. Betrachtet man nur die privaten Haushalte, so liegt der Energiebedarf für Wärme deutlich unter dem Landesdurchschnitt, beim Stromverbrauch leicht darüber. Der Anteil an Energie- und Stromverbrauch aus Erneuerbaren Energiequellen liegt aber deutlich über dem Landesdurchschnitt. Knapp 30 Prozent des Stromverbrauchs wurden 2017 schon lokal erzeugt, durch Photovoltaik- und Biomasse-Anlagen.