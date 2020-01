Weissach - Weissach solle den Klimanotstand ausrufen, forderte das „Greenteam Schwabenpower“, eine Jugendgruppe von Greenpeace in Weissach. Bürgermeister Daniel Töpfer lud daraufhin den Greenteam-Sprecher Ludwig Essig im November in die Gemeinderatssitzung ein. „Wir stehen kurz vor dem Klimakollaps“, sagte Essig in seinem engagierten Vortrag, der mit großem Beifall des Gemeinderats quittiert wurde.