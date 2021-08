Klimaschutz in Renningen Klimawette: Tonne für Tonne zum Ziel

Renningen aktuell auf zweitem Platz

Der Arbeitskreis Lokaler Klimaschutz in der Renninger Agenda holt die „Klimawette“ nun in den Altkreis. 1,5 Prozent der hiesigen Bevölkerung – etwa 300 Menschen – will der AK für die Aktion gewinnen. Aktuell sind es 82 Mitstreiter. Falls bis zum Ende des Aktionszeitraums im November entsprechend viele Renninger zusammenkommen, erfüllt sich sogar der Wetteinsatz der Renninger.