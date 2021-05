„2,18 Millionen Bäume, davon rund 1,5 Millionen im Wald, werden jetzt und in Zukunft einen Beitrag zur Verbesserung unseres Klimas leisten“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. „Diese erfolgreiche Pflanzaktion ist ein tolles Beispiel, das zeigt, wie abstrakte Klimaschutzziele durch konkrete und örtliche Projekte in der Praxis umgesetzt werden können.“