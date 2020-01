Kreis Böblingen - In Paris waren es die Staatenlenker dieser Erde, die im Dezember 2015 vereinbart haben, die Klimaerwärmung bis 2100 auf unter zwei Grad zu begrenzen. Aber auch ihnen war klar, dass es nicht reicht, wenn man sich nur in den Regierungssitzen um das Klima kümmert. Das sei zwar eine „weltweite Herausforderung“, heißt es in dem Pariser Dokument, aber eine mit „lokalen, subnationalen, nationalen und regionalen Dimensionen“.