31 von 44 Stadt- und Landkreisen hatten sich mit kreativen Ideen für Energieeffizienz beteiligt – für Ministerin Walker ein „sehr gutes Signal für Baden-Württemberg“. Sie würdigte den Beitrag der Stadt- und Landkreise für eine erfolgreiche Energiewende. „Die guten Beispiele in den Kreisen haben Vorbildcharakter und wirken in die Bevölkerung, in die Gemeinden und in die Wirtschaft hinein. Sie geben wichtige Impulse und lösen Initiativen aus. Ich bin mächtig stolz, dass der Landkreis Böblingen seit Beginn des Wettbewerbs 2014 dabei ist und seitdem bereits dreimal auf dem Podest gestanden hat“, sagte der Landrat Roland Bernhard. Der Leitstern für Energieeffizienz wird alle zwei Jahre von der Landesregierung vergeben.