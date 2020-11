Pforzheim - Fabian Aisenbrey ist 19 Jahre alt, aufgewachsen in Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) und mittlerweile Student der Wirtschaftsinformatik am Karlsruher Institut für Technologie. Und er will im März in den Landtag einziehen. Mit ihm hat die neue „Klimaliste“ einen Kandidaten für den Enzkreis gefunden.