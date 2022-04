Klezmer-Konzert in der Stadthalle Von New York und London nach Korntal-Münchingen

Wenn man sich die bisherigen Auftrittsorte von Kolsimcha anschaut – Carnegie Hall in New York, Goldener Saal des Musikvereins Wien, Concertgebouw in Amsterdam, Queen Elisabeth Hall in London, Montreux International Jazzfestival, Berliner Jazzfestival, Rheingau Musik Festival – dann befinden wir uns in sehr guter Gesellschaft und empfinden es als Ehre, dass die Musiker nach Korntal-Münchingen kommen in unsere schöne Stadthalle. Die kann, da sind wir ganz selbstbewusst, mit ihrem edlen Ambiente mit den internationalen Konzertorten mithalten. Klein, aber fein!