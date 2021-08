Kleintierzüchter Eltingen Verein steht vor einem Schuldenberg

Leonberg - Ausgemusterte Tische, Stühle, Lampen, Teller und Gläser. Die Eltinger Kleintierzüchter haben eine Sachspende der Kreissparkasse Böblingen für ihr Vereinsheim „Hasenstube“ in der Leonberger Hertichstraße 4 mit großem Dank angenommen. Die Einrichtungsgegenstände stammen aus dem KSK-Gebäude der Leonberger Zweigstelle an der Ecke Grabenstraße und Stuttgarter Straße, das in naher Zukunft abgerissen wird. An selber Stelle entsteht ein neues Direktionsgebäude sowie ein zusätzlicher Wohnkomplex.