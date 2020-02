Kleintierklinik in Ludwigsburg Notstand im Tierkrankenhaus

Viele Patienten sind keine Notfälle

Insgesamt 36 Patienten werden sie und die anderen Klinikmitarbeiter am Ende des Tages behandelt haben – ein vergleichsweise ruhiger Tag, wie der Klinikleiter Marc Goldhammer sagt: „Manchmal haben wir 60 Patienten an einem Wochenendtag, im Schnitt behandeln wir sogar 100 Patienten täglich.“ An solchen Tagen stößt die Kleintierklinik an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Kein Wunder: Kleintierkliniken sind offenbar eine Rarität. Goldhammer zufolge gibt es insgesamt nur noch vier in ganz Baden-Württemberg. „Ich habe das Gefühl, dass heutzutage aus jeder Mücke ein Elefant gemacht wird“, sagt der Klinikleiter. „Das zieht sich durch alle Bereiche in unserer Gesellschaft.“ Was die Tierkliniken betreffe, seien die Anlässe, die Besitzer für Notfälle hielten, in Wirklichkeit häufig gar keine. „Manche bringen ihr Haustier zu uns, weil es eine Zecke hat“, bestätigt Lena Kupferschmid, die als Tiermedizinische Fachangestellte auf der Klinikstation arbeitet. Dazu kommen Tierbesitzer, die unter der Woche keine Zeit haben und den Tierarztbesuch deshalb aufs Wochenende verschieben, erzählt Goldhammer.