Landtagswahl Baden-Württemberg 14 Namen stehen auf der Wahlliste

Außer den Linken treten am Sonntag noch weitere Parteien und Wählerinitiativen an, die noch nicht im Landtag vertreten sind: Schon für einige Schlagzeilen hat die neue Klimaliste Baden-Württemberg gesorgt, die sich bewusst als die ökologischere Alternative zu den Grünen präsentiert. Im hiesigen Wahlkreis tritt Guido Mennicken an. Er lebt seit zehn Jahren in Leonberg, ist promovierter Biologe, arbeitet als Produktmanager von Trinkwasseranalysatoren in Gerlingen und ist Vater von zwei Kindern. Dass die Klimaliste der etablierten Mehrheitspartei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann empfindliche Stimmenverluste beibringen kann, halten Beobachter für durchaus möglich. Ob es auch mit der Fünfprozenthürde klappt?