Klausurtagung in Weil der Stadt 300 offene Projekte auf der Agenda

Dass es in der Keplerstadt einen großen Investitionsstau gibt, hatte die Verwaltung den Gemeinderäten vor rund einem Jahr in einer Klausurtagung deutlich gemacht. Bei knapper Haushaltskasse stehen in Weil der Stadt einige dringende Projekte an, von maroden Wasserkanälen bis hin zum schlechten Zustand des Bauhofs. 250 Millionen Euro Investitionen in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren prophezeite Erster Beigeordneter Jürgen Katz.