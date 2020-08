„Doch meiner Wahrnehmung nach müssen und wollen wir jetzt eigenständig sein“, sagt Moritz Winkelmann. Auch, wenn durch die aktuelle, der Pandemie geschuldeten Situation dieses Jahr bisher kein Konzert stattfinden konnte, wird der Reigen namhafter Künstler in Weil der Stadt nicht abreißen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Interpreten, die oft auch in den großen Konzertsälen der Welt spielen, die ganz besondere Atmosphäre im Klösterle sowie das Weil der Städter Publikum sehr schätzen und deswegen in der Regel auch gerne wiederkommen, sagt Winkelmann. „Einen solchen Konzert-Rahmen mit einer so großartigen Akustik, einem hochwertigen Flügel und einem überaus sensiblen und begeisterten Publikum, das erwartet man nicht unbedingt“, sagt er. Winkelmann selbst kommt den Künstlern, die er meistens persönlich kennt, bei der Auswahl des Programms gerne entgegen. Diese Freiheit wiederum wissen die Künstler sehr zu schätzen.