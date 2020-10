„Klassik im Klösterle“ in Weil der Stadt Voller Leidenschaft und Emotion

Weil der Stadt - Schon der erste Walzer zu vier Händen hat dem Publikum in Weil der Stadt imponiert. Von Johannes Brahms stammt diese op. 39, denn die Musik dieses Komponisten stand im Mittelpunkt bei „Klassik im Klösterle“ am Samstag. Studierende der Musikhochschule Stuttgart gaben gemeinsam mit ihren Professoren Anke Dill, Florian Wiek und Christian Lampert das erste Konzert in diesem Jahr.