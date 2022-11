Klammes Weil der Stadt 14 Millionen Euro gegen den Sanierungsstau

Schulzentrum und Bauhof sind große Posten

Auch in Sachen Schule soll investiert werden: etwa mit Mitteln für digitale Schule, Sanierungsarbeiten am Johannes-Kepler-Gymnasium und das Vorhaben zum neuen Schulzentrum Jahnstraße. „Das ist die erste große Rate“, erklärte Knoblauch, diese würde insbesondere Planungskosten umfassen, die anstehen, um entsprechende Beschlüsse zum Bau möglich zu machen . „Es wird, wenn sie wollen, ernst.“

Einer der größten Posten für 2023 bleibt außerdem der Neubau des Weiler Bauhofs. Mit der Bemerkung, dass dort mangels Heizung der Kleister im Winter einfrieren würde, hatte Bürgermeister Walter bei einer Klausurtagung im vergangenen Jahr beschrieben, in welch miserablem Zustand die Anlage sei. Ein erster Kostenanteil für den Neubau, nämlich 1,1 Millionen Euro, wird nun 2023 fällig. Weitere sechs Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren folgen. Dass es mit dem Projekt vorwärts geht, berichtete auch der Kämmerer. „Wir bekommen Stand heute ausreichend Fläche zusammen, um zu sagen, das klappt.“

7,7 Millionen Euro Nettoneuschulden

Wie sollen diese Investitionen finanziert werden? Um diese Frage zu beantworten, gab Knoblauch in der Sitzung bereits einen ersten Ausblick auf den Ergebnishaushalt, der in der Dezember-Sitzung ausführlich beraten werden soll – denn aktuell wartet die Stadt noch auf die November-Steuerschätzungen. Was sich bereits abzeichnet: Rückgänge bei der Einkommenssteuer, eine Steigerung im mittleren Niveau bei der Gewerbesteuer. Trotzdem ergibt sich nach aktuellem Stand ein Minus von rund sechs Millionen Euro für das Jahr 2023.

Die anstehenden Investitionen lassen sich daraus also nicht finanzieren, stattdessen: „Wenn es läuft: Förderungen. Wenn es schlecht läuft: Kredite“, so Knoblauch. Mit rund 5,7 Millionen Euro aus Landes- und Bundesförderprogrammen rechnet die Stadt. Außerdem spielt ihr die laufende Vermarktung des Neubaugebiets Schwarzwaldstraße in die Karten, deren Erlöse ebenfalls Finanzspritze für 2023 werden. Kredite wird die Verwaltung aber trotzdem aufnehmen müssen. Von einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 7,7 Millionen Euro rechnet man derzeit.

Mit Freude schienen auch die versammelten Stadträte das Investitionsprogramm ob dieser Zahlen nicht zu betrachten. Ob man nicht schauen könne, welche Aufgaben man verzögern könne, fragte etwa FDP-Rat Hans Dieter Scheerer in die Runde. „Klar muss investiert werden“, kommentiert auch Grünen-Rat Stefan Kunze. „Aber wo können wir einsparen?“ 14 Millionen Euro seien eine große Hausnummer, erwiderte die SPD-Fraktionsvorsitzende Cornelia Schmalz. „Aber Nichtstun und Erstarren wäre ein Rückschritt.“ Dem schloss sich auch Jürgen Widmann (Freie Wähler) an. „Falsch wäre es, zu viel zu streichen“, sagte er. „Wir würden es nur der nächsten Generation vererben.“