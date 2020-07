Weil der Stadt - Eigentlich hätte es an diesem Montag wieder richtig losgehen sollen. Endlich wieder ein bisschen Normalität, zumindest in den Kindergärten und Kinderkrippen im Land. Im Rathaus in Weil der Stadt wurde es aber in der vergangenen Woche erst richtig stressig. Tanja Kübler, die Amtsleiterin für Jugend und Soziales, und Claudia Braun, die Kita-Fachberaterin, mussten organisieren, Eltern informieren, sich mit dem Gesundheitsamt abstimmen.