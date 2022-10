Kitaessen nach Freiburg Alternativen für kleine Vegetarier

Fleisch und Fisch jeweils maximal einmal pro Woche

Die Qualität der Mahlzeiten in den Schulen und städtischen Kindertageseinrichtungen sei der Stadt Leonberg „besonders wichtig“, teilt der Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung mit, „deshalb wird der jeweils aktuelle so genannte ,DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Kitas‘ und der ,Qualitätsstandard für die Schulverpflegung‘ der Deutschen Gesellschaft für Ernährung verpflichtend umgesetzt.“ Was eben bedeute: Fleisch und Fisch maximal jeweils einmal pro Woche und vegetarische Varianten: „An drei Tagen in der Woche haben die kleinen und heranwachsenden Leonbergerinnen und Leonberger zwei verschiedene vegetarische Varianten zur Auswahl.“ Dem fleischlosen Freiburger Weg möchte man im vegetarierfreundlichen Leonberg allerdings nicht folgen: „In Leonberg ist derzeit kein Verzicht auf Fleisch in Kitas und Schulen geplant.“