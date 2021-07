Kita-Sanierung in Leonberg Die Kinderhäuser sind keine Backöfen mehr

Das Kinderhaus Stadtpark heize sich an warmen Tagen so stark auf, dass es für Personen im Gebäude gefährlich werden könne. Dasselbe gelte beim baugleichen Kinderhaus in Warmbronn. „Wir reden da nicht von den richtigen Hitzetagen, sondern von Tagen, an denen die Temperatur auf mehr als 25 Grad ansteigt“, erläuterte Martina Hartmann, die Leiterin der Stadtpark-Kita. Bereits bei Arbeitsbeginn um 6.30 Uhr morgens lägen die Temperaturen bei bis zu 29 Grad Celsius.