Bereits am Mittwoch wurde eine Beschäftigte des Kindergartens positiv getestet. Daraufhin mussten 19 Kinder und zwei weitere Beschäftigte in häusliche Quarantäne. Die beiden positiv getesteten Beschäftigten arbeiten auf unterschiedlichen Stockwerken, in unterschiedlichen Bereichen und hatten untereinander keinen Kontakt, sagt die Stadt. Nach Auskunft der Stadtverwaltung kann der Betrieb in den übrigen Gruppen aber wie gehabt aufrecht erhalten werden.