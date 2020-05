Kita-Betreuung in der Coronazeit Bürgermeister schreiben Brandbrief

Kreis Ludwigsburg - Mehr Jungs und Mädchen als bisher sollen von Montag an wieder in die Kitas gehen dürfen. Eine entsprechende Ankündigung des Landes freut die Eltern, verärgert aber etliche Rathauschefs. Zwei von ihnen haben sich deshalb nun an ihre Wahlkreisabgeordneten Konrad Epple (CDU) und Markus Rösler (Grüne) gewandt. In dem Schreiben von Thomas Schäfer aus Hemmingen und seinem Schwieberdinger Amtskollegen Nico Lauxmann (beide CDU) heißt es: Die Ankündigung der vorgesehenen Lockerungen habe zur Folge, „dass Eltern, Familien und Elternbeiräte zurecht und in höherer Anzahl in den Kommunalverwaltungen anfragen, wie die neuen Regungen aussehen und erwarten von uns verständlicherweise konkrete Aussagen.“ Die Eltern erwarteten zurecht die Einlösung der festgelegten politischen Vorgaben. „Wir als zuständige Kommunen warten aber immer noch auf die versprochenen Konkretisierungen des Landes.“ Ohne diese sei die erweiterte Notbetreuung von nächster Woche an nicht möglich.