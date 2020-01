Kirchenschatz in Weil der Stadt In der Kirche gibt es eine versteckte Schatzkammer

Am Samstag weiht Gruber den Raum offiziell ein. 60 000 Euro hat die Kirchengemeinde in die Hand genommen, um den Raum zu restaurieren und auszustatten. Das Geld spendeten die Familien Manfred Bürklen und Michael Borger, der Ruhestandspfarrer Helmut Nann und der Heimatverein. Der Raum stand bislang leer. Wozu er erbaut und so kunstvoll mit den roten Streben verziert wurde, weiß niemand. Aus dem 19. Jahrhundert weiß man, dass hier einmal das städtische Archiv Akten gelagert hatte. Erhalten ist eine alte Tür, die den Zugang gewährt. „Diese Tür lässt darauf schließen, dass es ein wichtiger Raum war“, sagt Heribert Sautter.

Schätze aus der Gotik und dem Barock

Der Pfarrer und der frühere Weiler Beigeordnete Manfred Bürklen hatten die Idee, hier den Kirchenschatz auszustellen. Die aufwendige Restaurierung organisierte Bürklen selbst. „Alle Materialien mussten wir durch dieses Fenster hereinreichen“, sagt er und zeigt nach ganz oben. Zu sehen ist ein kleiner, nur 19 Zentimeter breiter Schlitz.

14 Gegenstände sind es, die in vier Vitrinen zu sehen sind, angeordnet nach Epochen. Zwei Vitrinen zeigen gotische Objekte, darunter neben der Monstranz und dem Altarkreuz auch ein Kelch von 1360. In zwei Vitrinen sind Gegenstände aus dem Barock zu sehen, etwa ein Rauchfass. Der Ruß hängt dort fest, denn klar: An großen Festen ist auch das noch immer in Benutzung. Ob die Ministranten, die damit Weihrauch schwingen, wissen, dass es 295 Jahre alt ist?

Termin

Der Pfarrer Anton Gruber eröffnet die Schatzkammer an diesem Samstag, 25 Januar, nach dem Gottesdienst gegen 19.15 Uhr. Wer sie am Sonntag besichtigen will, muss sich nach dem Samstags- oder Sonntagsgottesdienst in Listen eintragen, da der Platz beschränkt ist.