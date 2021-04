Am Ostermorgen wurde ausgeräumt und man konnte gespannt sein, was Neues entsteht. Am Ostersonntag war das Kreuz sonnenstrahlend, sprühend und in voller Blüte zu sehen und das bisher dunkle gestaltete Grab erstrahlte jetzt ganz hell. Es war ein Hoffnungszeichen dafür, dass das Grab leer und Jesus auferstanden ist. Deshalb kann neues Leben wachsen.