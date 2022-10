Feiern von Freitag bis Montag

Jetzt steht das lange Kirbe-Wochenende an: Am Freitag gibt es 90er-Hits mit DJ DMF, am Samstag legen DJ TS und DJ Sally B auf, und am Montag findet die Kirbe mit Beatbusters einen fulminanten Abschluss. Los geht es jeweils um 20 Uhr. Am Sonntag findet ab 10 Uhr das Weißwurstfrühstück statt. Tickets gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei One Rutesheim, der Metzgerei Böhmler und dem Modestudio Köhler.