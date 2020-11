Kinos und Indoor-Spielplatz Zum Abschied läuft’s noch mal richtig gut

„Wir hatten wohl das beste Wochenende, seitdem die Corona-Bedingungen gelten. Man hat den Endspurt deutlich gemerkt“, vermeldet auch Wolfgang Mareczek. Das Wetter sei am Sonntag zudem sehr kinofreundlich gewesen. Über den gesamten Corona-Zeitraum hinweg sei das Weiler Kino aber nur zu etwa 20 Prozent ausgelastet gewesen. Zukunftssorgen hat Mareczek aber nicht. „Wir haben den Personalaufwand stark zurückgefahren. Außerdem sitzen wir im eigenen Haus und haben keine Investoren oder Banken im Nacken“, sagt er.

Zweiter Tiefschlag innerhalb eines Jahres

Auch wenn ihm nun mit dem November einer der umsatzstärksten Monate entgeht, so begegnet der Weil der Städter dem erneuten Teil-Lockdown mit Pragmatismus. „Ich helfe dann meiner Frau in ihrem Buchladen und fahre die Bestellungen aus“, berichtet er. Ob er im Dezember wieder öffnen kann? „Wenn die Zahlen sich weiter so entwickeln, dann eher nicht.“ Selbst wenn er wieder öffnen dürfte, hieße das nicht zwangsläufig, dass auch die Besucher wiederkommen. „Das ist ein psychologisches Ding. Ich denke, das wird sich erst spürbar ändern, wenn ein wirksamer Impfstoff verfügbar ist“, sagt der Chef des Weil der Städter Kinos.

Für Philipp Kratschmer vom Leonberger Spielzelt ist es der zweite Tiefschlag innerhalb eines Jahres. Der Indoorspielplatz für Kinder bis sechs Jahre im Frei-Otto-Pavillon war noch keine drei Monate geöffnet, als der erste Lockdown kam. Bis dahin war das Geschäft besser gelaufen, als erhofft. Die Nachfrage war groß und hatte sich auch über die Sommermonate wieder stabilisiert. „Ich musste für November schon wieder 30 Kindergeburtstage absagen“, berichtet Kratschmer. Dabei fängt jetzt erst richtig seine Hauptsaison an, wenn es draußen nass und kalt ist. „Der ganze Oktober lief schon gut, und die letzten Tage jetzt waren die besten, die wir in der ganzen Corona-Zeit hatten“, meint der Spielzelt-Chef.

Ein verkorkstes Jahr für die Kraxl-Alm

Sollte der Dezember auch noch wegfallen, würden ihn die ganzen Corona-Maßnahmen – von Schließungen über Personenbegrenzungen – etwa 50 Prozent des Jahresumsatzes kosten. „Der Sonntag war ein super Tag. Aber er brachte nur etwa 40 Prozent des Umsatzes eines vergleichbaren Tags aus dem Februar“, sagt er. Die Stammkunden unterstützten das Spielzelt weiterhin durch den Kauf von Gutscheinen und Plüsch-Lamas.

„Der Lockdown jetzt betrifft uns eher weniger“, sagt Heiko Barthelmess von der Kraxl-Alm in Rutesheim. Den Freizeitpark mit Klettergarten schließe man ohnehin jedes Jahr nach den Herbstferien und öffne erst wieder im März. „Die Gastronomie ist auch wie ausgestorben gewesen“, berichtet er. Die Kraxl-Alm lebe stark von Gruppenbuchungen. Schulklassen und Betrieben, die den Klettergarten besuchen, Firmen, die Weihnachtsfeiern in der Gastwirtschaft feiern – all das habe in diesem Jahr gefehlt. „Wir haben ein Minus von 60 bis 65 Prozent im Biergarten und dem Klettergarten sowie um die 80 bis 85 Prozent in der Wirtschaft“, rechnet Barthelmess vor. Und begegnet damit auch dem Gerücht, die Kraxl-Alm habe von den vielen Daheimgebliebenen profitiert.

Einen Lieferservice wird man in den kommenden vier Wochen nicht anbieten. Dafür liege man zu weit draußen. Und ob man im Dezember noch mal öffnet? Zuletzt seien so wenige Gäste gekommen, dass sich der Aufwand kaum gelohnt habe.

Unsicherheit bezüglich der Finanzhilfen

Alle vier Betriebe überlegen noch, ob sie die vom Bund in Aussicht gestellten Finanzhilfen beantragen. „Die Regelungen dafür sind ja noch nicht bekannt“, meint Philipp Kratschmer vom Spielzelt. „Das glaube ich erst, wenn ich es sehe“, meint Wolfgang Mareczek vom Weiler Kino, der bereits im Frühjahr Hilfen beantragt und erhalten hat. „Geld versprochen wird viel. Was am Ende dabei rauskommt, sind zwei Paar Schuhe“, sagt Marius Lochmann vom Traumpalast. Er hat im Frühjahr ebenfalls Finanzhilfe beantragt – und bislang noch nicht einmal einen Bescheid. „Für die Kultur wurde ja ein Budget von 23 Milliarden Euro bereitgestellt. Davon konnten aber erst zwei Milliarden verteilt werden, weil es so schwierig und bürokratisch ist, da ranzukommen“, erklärt er.