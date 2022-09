Kinofest in Leonberg und Weil der Stadt Kinobesuch für kleine Geldbeutel

Fast 30 Filme im Traumpalast

Der Traumpalast Leonberg zeigt folgende Filme: Chase, Lieber Kurt, Orphan – First kill, Spider Man – No way home (auch in Originalsprache), Three thousand years of longing, Over and out, After forever, Beast – Jäger ohne Gnade, Die Känguru-Verschwörung, Tad Stones und die Suche nach der Smaragdtafel, The Invitation - Bis dass der Tod uns scheidet, Der Gesang der Flusskrebse, Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka, Der junge Häuptling Winnetou, Nope, Bullet Train, Guglhupfgeschwader, DC League of Super-Pets, Bibi & Tina - Einfach anders, Monsieur Claude und sein großes Fest, Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt, Thor 4 – Love and Thunder, Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss, Elvis, The Black Phone, Jurassic World: Ein neues Zeitalter, Mia and Me – Das Geheimnis von Centopia, Top Gun: Maverick, Die Biene Maja - Das geheime Königreich.