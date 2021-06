Kino und Corona Weiler Sommernachtskino ist in Planung

Weil der Stadt - Die scheinbar ganz große Konkurrenz in Leonberg, eine monatelange coronabedingte Schließung – Wolfgang Mareczek, Besitzer und Betreiber des traditionellen, familiären und für seine Urigkeit bekannten Kino-Centers in der Weil der Städter Badtorstraße 21, bleibt gelassen. Den offiziellen Kino-Start am 1. Juli lässt er lieber sausen. „Ich traue der Geschichte noch nicht so ganz, ob man da überhaupt schon öffnen kann, deshalb warte ich noch etwas.“ Mitten in Weil der Stadt hat der 70-Jährige insgesamt vier Säle – mit 169, 71, 47 und 45 Sitzplätzen. Zudem gibt es noch die Kulisse in der Daimlerstraße 4, ganz in der Nähe des Bahnhofs.