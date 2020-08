Kino in Leonberg Die Rückkehr der Leinwandhelden

Leonberg - Vorhang auf, Film ab! Lange mussten die Leonberger aufs Kino-Vergnügen verzichten. Erst wurden Corona-bedingt am 17. März alle Lichtspielhäuser geschlossen. Seit dem 1. Juni dürfen sie zwar in Baden-Württemberg wieder öffnen. Allein die Blockbuster-Filme fehlten. Filmstarts wurden immer wieder verschoben. Und so wurde auch die Wiedereröffnung der Traumpalast-Kinos von Juli erst auf Mitte und dann Ende August verschoben. Am Donnerstag, 27. August, ist es nun endlich soweit – nein, eigentlich schon einen Tag vorher.