Kindertreff Jahnstraße in Weil der Stadt Gemeinderäte kritisieren den teuren Anbau

„Das ist ein mächtiger Preis“, sagte Jürgen Widmann, der Fraktionschef der Freien Wähler, am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung, empört. Bei einer Nutzfläche von 130 Quadratmetern seien das immerhin Baukosten von 4500 Euro pro Quadratmeter. „Das sind Kosten eines gehobenen Wohnungsbaus.“ Martin Buhl (CDU) fand ebenfalls, dass Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis mehr stünden. „Die Planungen stimmt nicht“, sagte er. „Das ist keine Planung aus einem Guss, sondern das werden die vereinigten Hüttenwerke von Weil der Stadt.“